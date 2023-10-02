حاز العميد أول متقاعد عبدالرزاق بن عبدالقادر الشهورزي نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني للفروسية والسباق رئيس لجنة سباقات الخيل بالاتحاد على ثقة أعضاء الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة (افهار) بعد انتخابه عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة (افهار) وذلك من خلال الخبرات والكفاءات التي يتحلى بها في مجال سباق الخيل ويعد ذلك انجازا جديدا يضاف للفروسية العمانية ومجال سباقات الخيل العربية .

جاء هذا الانتخاب خلال عقد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية الاصيلة (افهار) اجتماعها السنوي في العاصمة الفرنسية باريس وتم انتخاب الشهورزي بعد أن كسب ثقة أغلب الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لخبراته وكفاءته في هذا المجال، حيث تم ترشيح عدد أربعة أعضاء بالمكتب التنفيذي من أصل سبعة مترشحين لهذه المناصب، وهم الدكتور هشام ديباجة من المملكة المغربية وجمبير بير من فرنسا وسالم بن محفوظ من المملكة العربية السعودية الى جانب العميد أول متقاعد نائب رئيس الاتحاد العماني للفروسية والسباق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتخاب الشهورزي عضوًا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة «أفهار» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.