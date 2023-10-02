احتفلت جامعة السلطان قابوس صباح أمس باليوم العماني للنشاط البدني، الذي يصادف 2 أكتوبر من كل عام، تحت رعاية صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد ال سعيد مساعدة رئيس الجامعة للتعاون الدولي، وبحضور منتسبي الجامعة.يهدف هذا اليوم لنشر أهمية ممارسة النشاط البدني ومدى انعكاسه الإيجابي على حياة الفرد الصحية، وتغيير نمط الحياة الروتيني من خلال تغيير توجهات الفرد نحو ممارسة الأنشطة البدنية التي ستعود عليه بالنفع على المدى البعيد، وإيجاد أجواء مجتمعية رياضية من خلال إقامة مختلف الأنشطة والبرامج الرياضية ذات الطابع التنافسي والترفيهي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة السلطان قابوس تحتفل باليوم العماني للنشاط البدني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.