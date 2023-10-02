المدير الإقليمي لـ «فيفا» يزور اتحاد الكرة ويشيد بمؤشرات العمل الفني والإداري

اطلع على مشروع مبنى الإدارة الفنية وفندق اللاعبين

أعرب عصام السحيباني المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنطقة غرب ووسط آسيا عن ارتياحه لمؤشرات العمل الجارية في مشروع مبنى الإدارة الفنية وفندق اللاعبين المقام بستاد السيب الرياضي وذلك خلال زيارته للاتحاد العماني لكرة القدم . ووصل المدير الإقليمي لـ «فيفا» أمس إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية تهدف إلى الاطلاع على سير العمل، ونسبة إنجاز مشروع مبنى الإدارة الفنية، وفندق اللاعبين الممول من الفيفا، والاطلاع على عدد من الملفات الفنية والإدارية ذات الاهتمام المشترك.

وقام السحيباني بزيارة ميدانية لمشروع مبنى الإدارة الفنية وفندق اللاعبين، واطلع على التقديرات التي تشير إلى توقع إتمام المشروع مطلع العام المقبل 2024، وهو أحد مشروعات فيفا فورورد بالتعاون مع الاتحاد العماني لكرة القدم.

وتضمنت زيارة المدير الإقليمي للاتحاد الدولي مناقشة استراتيجيات الاتحاد العماني لكرة القدم المستقبلية، والوقوف على أولوياته للفترة القادمة، وسبل التعاون المثمر والعمل المشترك مع الفيفا لتحقيق أهداف الاتحاد للربع الرابع من العام الجاري 2023

وتأتي زيارة السحيباني تعزيزًا للعمل التشاركي مع مكتب فيفا الإقليمي لتطوير العمل القانوني بالاتحاد العماني لكرة القدم، وفرصة مواتية لمراجعة اللوائح وتنقيحها وتطويرها بما يتفق مع آليات المرحلة وأهدافها.

وتعهد السحيباني خلال زيارته بمواصلة دعم فيفا للاتحاد العماني لكرة القدم، واستمرار مساعيها الرامية لتطوير كوادره الفنية والإدارية عبر سبل نوعية متعددة مثل المعايشة مع الاتحادات الإقليمية والعالمية ومن خلال المشاركة الفاعلة في برامج فيفا التعليمية. وأطلع السحيباني على سير الأعمال والبرامج الخاصة بالتطوير الفني وبرامج تطوير كرة القدم النسائية بالاتحاد العماني لكرة القدم.

وتم خلال الزيارة مناقشة البرامج والمشروعات المقترح تنفيذها من الاتحاد العماني لكرة القدم عبر دعم برنامج الفيفا فورورد خلال الفترة من 2023-2026، وتشكيل فريق عمل لمتابعة تلك المشروعات وفق معايير الجودة والقيمة المضافة، وبما يضمن استدامتها لتحقيق أهدافها المرجوة، والمضي قدمًا نحو رسم خارطة طريق لكرة القدم بسلطنة عُمان، معززة ببرنامج زمني دقيق.وقال السحيباني: « تنظر» فيفا «بعين إيجابية للاتحاد العماني لكرة القدم، وتعتبره شريكًا أصيلا في المنطقة ونعتزم مواصلة دعمه عبر مختلف مشروعاتنا تلبية لأهدافه الطموحة». وأضاف:» أن المشروعات الممولة من قبل الاتحاد الدولي تخضع لمعايير الرقابة المالية والادارية ومقاييس الجودة التي يستوفيها بدقة الاتحاد العماني عبر التزامه المعهود بإجراءات الشفافية والنزاهة»..من جانبه ثمن الأمين العام للاتحاد العماني لكرة القدم محمد بن سليمان اليحمدي زيارة المدير الإقليمي لـ «فيفا» والوفد المرافق، مؤكدًا أهميتها وجدوى العمل المشترك الرامي لتحقيق الأهداف والغايات بما يخدم ملف كرة القدم بسلطنة عمان.