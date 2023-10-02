مسقط يأمل فـي تحقيق المفاجأة الأولى بأغلى الكؤوس أمام صور المتمكن

فـي أولى مواجهات الدور التمهيدي لكأس جلالته لكرة القدم ينطلق اليوم من مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر الوهج الأول لمسابقة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم للموسم الكروي 2023 /‏ 2024 وذلك عبر أولى مواجهات الدور التمهيدي لأغلى المسابقات، حيث تبدأ صافرة البداية عند الخامسة وخمس دقائق عبر لقاء مسقط وصور، والذي سيكون بداية متكافئة للبطولة الأغلى محليا، وبالطبع فإن هناك الكثير من الجوانب الفارقة بين الطرفين لكنها لن تكون مقياسا رئيسيا لحسم نتيجة اللقاء بينهما.

حيث يلعب صاحب الضيافة (مسقط) بدوري الدرجة الأولى (تمكين) وهذا يعني بأنه يحتاج إلى عمل مضاعف حتى يتحول إلى ند قوي للضيف (صور) الذي يحقق نتائج إيجابية حتى الآن بدوري عمانتل ويحتل المركز الخامس برصيد (9) نقاط من اصل (15) ممكنة ولديه مباراة مؤجلة أمام النهضة، ناهيك عن الاسماء التي يضمها الفريق الأزرق والتي تمتلك الكثير من الخبرة والإيجابية في الميدان مقارنة بتلك التي يمتلكها نادي مسقط الذي يعاني الكثير من الجوانب السلبية في مسيرته حتى الآن .

ولكن كما اسلفنا سابقا، فإن مباريات الكؤوس لا تخضع للمقاييس والفوارق ومراكز الفرق بجدول الترتيب والدرجة التي يلعبون بها، لكنها تكشف عن الكثير من المفاجآت ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما على المستوى العالمي، ومن هنا فإن نادي صور يدخل المباراة وهو يمني النفس بأن يواصل عروضه القوية حتى وقتنا الحالي.

ويأمل أن يصل لدور الـ 16 ويجد نفسه منافسا حاله حال فرق دوري عمانتل التي تدخل البطولة بذات الهدف وأولها النهضة الذي يسعى لأن يحافظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي.

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