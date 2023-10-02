نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداعيات مستمرة وعنصرية ممنهجة ضد نجم توتنهام بسبب جوتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان توتنهام الإهانات العنصرية الموجهة إلى المدافع ديستني أودوجي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الفوز 2-1 على ضيفه ليفربول يوم السبت.

اتهامات عنصرية لنجم توتنهام هوتسبير

وتم طرد مهاجم ليفربول ديوغو جوتا عندما ارتكب خطأ على أودوجي، وقال توتنهام في بيان: "نشعر بالاشمئزاز من الرسائل العنصرية الموجهة إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد مباراة السبت ضد ليفربول، "نحن نقف معك أيها القدر."

وقال النادي إنه "سيعمل مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيتخذ، حيثما أمكن ذلك، إجراءات ضد أي فرد يمكننا تحديد هويته".

انضم أودوجي إلى توتنهام في أغسطس 2022 قادمًا من أودينيزي وتم إعارته مرة أخرى إلى الفريق الإيطالي لموسم 2022-23.

بدأ اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا جميع مباريات الدوري الإنجليزي السبعة تحت قيادة المدرب أنجي بوستيكوجلو هذا الموسم، مما ساعد توتنهام على الاستمتاع ببداية خالية من الهزائم.

وقالت مؤسسة Kick It Out الخيرية المناهضة للتمييز، إنها شعرت بالفزع عندما تم استهداف أودوجي.

وقال تروي تاونسند، رئيس قسم مشاركة اللاعبين في Kick It Out: "لا يمكن لأي قدر من الجدل أو المشاعر العالية المحيطة باللعبة أن يبرر هذا الانفجار البغيض".

وتابع "نحن قلقون للغاية من استهداف اللاعبين بشكل مستمر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباريات بأسوأ الشروط الممكنة، ومن المهم محاسبة المسؤولين عن ذلك. لقد تم استهداف اللاعبين البارزين في نهاية كل أسبوع تقريبًا منذ بدء الموسم في أغسطس".

وأضاف "هذا الاتجاه المثير للقلق هو تذكير محزن بحجم العمل المتبقي لمكافحة التمييز في كرة القدم، ومن الضروري أن تساعد شركات وسائل التواصل الاجتماعي في معالجة هذه المشكلة بالجدية التي تتطلبها.

وأتم "لقد تلقينا عدة تقارير بشأن الإساءات العنصرية التي تستهدف أودوجي، وشاركنا هذه التقارير مع السلطات المختصة."