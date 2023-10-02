نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مصابي ريال مدريد قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومتابعي كرة القدم العالمية في كل مكان حول العالم، إنطلاق القمة الإسبانية الإيطالية التي ستجمع بين ريال مدريد ونابولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لنسخة 2023.

ويدخل فريق ريال مدريد وهو يعاني من أزمة كبيرة في صفوفه، حيث أنه يفتقد إثنين من أهم نجومه، وهم ديفيد ألابا إيدير ميليتاو، وذلك لإصابات مختلفة حرمتهم من المشاركة في مواجهة غدًا.

وفي سياق متصل، يستعد ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي لمواجهة نظيره نابولي الإيطالي، غدًا وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023.

موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان غدًا في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولي

والجدير بالذكر أن فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا، يتم نقلها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة افريقيا والشرق الأوسط.