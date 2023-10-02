نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قناص منتخب مصر يرد على أنباء انتقاله لنادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الإثنين أن نادي الزمالك قد دخل في مفاوضات جادة من أجل ضم واحد من أبرز مهاجمي المنتخب المصري خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

حقيقة انضمام محمد شريف لنادي الزمالك

وقالت بعض المصادر المقربة من اللاعب محمد شريف مهاجم نادي الأهلي السابق ونجم نادي الخليج السعودي الحالي حقيقة دخول الزمالك على خط المفاوضات للحصول على توقيعه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ونقل مصدر مقرب من محمد شريف حقيقة الأنباء التي أفادت بوجود مفاوضات بينه وبين نادي الزمالك قبل انتقاله لنادي الخليج السعودي وهي التي استمرت حتى وقتنا الحالي.

وأضاف المصدر أن القلعة البيضاء قدمت الكثير من المغريات المادية الكبيرة للحصول على توقيع شريف من أجل إقناعه بإرتداء القميص الأبيض لكن اللاعب يرى بأن مستقبله في نادي الخليج ولا ينظر إلى أي عروض أخرى".

وأنهى أن شريف يطمح في السير بخطى ثابتة مع الخليج ومحاولة تسجيل الأهداف لمساعدته في الحصول على مركز متقدم في بطولة دوري روشن السعودي وبعدها العودة للنادي الأهلي لختم مسيرته الرياضية في القلعة الحمراء".

يُذكر أن النادي الأهلي سبق وأن وضع بندًا في عقد محمد شريف قبل انتقاله للخليج يتيح له الحصول على 15% من نسبة إعاده البيع لأي فريق مستقبلًا.