اتحاد الكرة يعلن تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات مواليد 2005 و2008

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخب مصر مواليد 2005 ومواليد 2008.

وجاء تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخب مصر، حيث تم تعيين وائل رياض مديرا فنيا، ويعاونه علاء عبده مدربا عاما، وأيمن طاهر مدربا لحراس مرمى، وعادل محفوظ مديرا إداريا.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2008

كما قرر المجلس تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2008، وجاء كالتالي:

أحمد الكأس: مديرا فنيا

عادل مصطفى: مدربا عاما

أحمد فوزي: مدربا لحراس مرمى

وكان اتحاد الكرة قد عددًا من الشروط من أجل اختيار مدربى المنتخبات خلال المرحلة الماضية، أهمها أن يكون مدربًا حاصلًا على الرخصة التدريبية «A»، وأن يكون شارك مع المنتخبات كلاعب.