نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..نانو سانتوس يعلن تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نانو سانتوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي سباهان أصفهان الإيراني مساء اليوم الإثنين 2 أكتوبر في الجولة الثانية من منافسات دوري ابطال أسيا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال أسيا

في حراسة المرمي: مارسيلو جروهي

في خط الدفاع: مدالله العليان، عمر هوساري، حسن كادش

في خط الوسط: مهند الشنقيطي، فابينهو، نجولو كانتي، أحمد بامسعود

في خط الهجوم: عبدالرازق حمدالله، رومارينهو، إيجور كورونادو

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القوة الجوية، 4 نقاط

اتحاد جدة، 3 نقاط

سباهان أصفهان الإيراني، نقطة واحدة

أجمك، دون نقاط

