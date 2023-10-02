انريكي يعلن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس انريكي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يوم الأربعاء القادم الموافق 4 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة نيوكاسل

وجاءت القائمة كالتالي:-

حراسة المرمى: كيلور نافاس – دوناروما – أرناو تيناس.

خط الدفاع: حكيمي – ماركينيوس – لوكاس هيرنانديز – نوردي موكيلي – سكرينيار.

خط الوسط: أوجارتي – فابيان رويز – دانيلو – فيتينيا – كارلوس سولير – زاير إيمري.

خط الهجوم: كيليان مبابي – جونكالو راموس – ديمبيلي – كولو مواني – باركولا.

- موعد مباراة باريس ونيوكاسل

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية وانطلاق مباراة باريس ونيوكاسل المنتظرة مساء الأربعاء بستاد سانت جيمس بارك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

- ترتيب مجموعة باريس ونيوكاسل

1- باريس سان جيرمان نقطة

2- ميلان نقطة

3- نيوكاسل يونايتد نقطة

4- بوروسيا دورتموند دون نقاط

