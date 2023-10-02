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أحمد جودة - القاهرة - فوز السكة الحديد وأسوان وبروكسى وتعادل مثير لمكادي

أسفرت نتائج مباريات اليوم بدورى القسم الثاني المجموعة الأولى عن فوز فريق السكة الحديد على فريق مصر للمقاصة بهدف دون رد سجله محمد جمال في الدقيقة 4

من الشوط الأول.



-- فوز فريق أسوان على فريق النجوم بهدفين نظيفين سجلهما جابر سالم في الدقيقة 40 من الشوط الثاني وجدو الهدف الثاني في الوقت الضائع.



-- فوز فريق بروكسي على فريق بترول أسيوط بهدف دون رد سجله عمار شرف في الدقيقة 33 من الشوط الأول.



-- تعادل فريق مكادى مع فريق دكرنس بهدفين لكل منهما حيث تقدم دكرنس بهدف أحمد حسنى فى الدقيقة 43 للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف أحمد حسني الهدف الثاني ايضا لدكرنس في الدقيقة 30.

وتمكن مكادى من تسجيل هدفين هدف ذاتى في الدقيقة 35 واستطاع بيبو من خطف الهدف الثاني في الوقت الضائع.



وتختتم الجولة غدا بإقامة 5 مباريات هم..



1- راية مع وادي دجلة

2- القناة مع بتروجيت

3- ابو قير مع طنطا

4- WEمع جمهورية شبين

5- لافيينا مع النصر للتعدين.



وكان فريق غزل المحلة تعادل مع فريق حرس الحدود بهدف لمثله في افتتاح تلك الجولة.