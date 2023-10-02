محاولات من أجل إقامة مواجهة اتحاد جدة وسابهان الإيراني في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - يحاول مسئولو نادي سباهان الإيراني إقامة مواجهة اتحاد جدة في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، بعد إلغائها لأسباب سياسية.

ويحاول النادي الإيراني إقامة المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا، في محاولات للتوصل لحل مع الجانب السعودي.

إلغاء مباراة اتحاد جدة وسباهان الإيراني

وقررت بعثة فريق الاتحاد السعودي الانسحاب من مباراة سباهان الإيراني، والتوجه إلى المطار من أجل السفر إلى جدة مرة أخرى دون لعب اللقاء.

يأتي ذلك بعد أن رفض لاعبو الاتحاد السعودي الدخول لأرضية الملعب لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني، بسبب وجود تماثيل سياسية.

وطالبت بعثة الاتحاد السعودي، الحكم ومراقب المباراة بإزالة الصور والتماثيل في ممر دخول اللاعبين لبدء اللقاء، ولكن دون جدوى ليغادر الفريق اللقاء.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد السعودي ونظيره سباهان الإيراني، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين، في ثاني جولات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.