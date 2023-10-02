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أحمد جودة - القاهرة - "الاتحاد السعودي في ورطة".. إلغاء مباراة العميد ضد سباهان أصفهان الإيراني لأسباب صادمة

"الاتحاد السعودي في ورطة".. إلغاء مباراة العميد ضد سباهان أصفهان الإيراني لأسباب صادمة، كان ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم العربية، في مصر والوطن العربي مباراة فريق اتحاد جدة السعودي ضد سباهان أصفهان الإيراني بدوري أبطال آسيا.

ويتصدر دوري أبطال آسيا محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، للبحث عن المباريات الهامة التي تقام اليوم في البطولة أبرزها مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني.

"الاتحاد السعودي في ورطة".. إلغاء مباراة العميد ضد سباهان أصفهان الإيراني لأسباب صادمة

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"الاتحاد السعودي في ورطة".. إلغاء مباراة العميد ضد سباهان أصفهان الإيراني لأسباب صادمة

وفي ذلك الإطار تحرص على تقديم كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، التي تقام اليوم من خلال السطور التالية في التقرير التالي.

سبب إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا

تقرر إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني بدوري أبطال آسيا، بسبب رفض مراقب المباراة طلب الفريق السعودي، بعد وجود صور ولافتات سياسية داخل أرضية ملعب اللقاء.

حيث طالب مسئولو فريق اتحاد جدة من مراقف المباراة، إزالة جميع التماثل "تمثال قاسم سليماني"، واللافتات والصور السياسية على جدران الملعب، ولكن قبل الطلب بالرفض من المراقب مما أدى إلى إلغاء المباراة.

حيث يرجع السبب الرئيسي وراء إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا، هو إخلال النادي المستضعف بالشروط التي طلبها الإتحاد الآسيوي لإقامة المباراة.

وعلى أثر ذلك، ألغيت مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا، رغم جاهزية اتحاد جدة بعد إجراء عمليات الإحماء في غرف الملابس، رفضوا الدخول إلى أرضية الملعب.

ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد الآسيوي قرار في بيان رسمي خلال الساعات القليلة القادمة، عن مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان بعد إلغاءها، وتحديد مصير باحتساب النتيجة لأحد الفريقين أو تحديد موعد جديد.

مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا

وكان من المقرر أن يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة ضيفا ثقيلا على نظيره سباهان أصفهان الإيراني مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا 2024.

وكان سوف يحتضن ستاد نقش جيهان المباراة بين الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، وسوف تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والكويت والعراق وقطر والبحرين، والثامنة بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان، والسادسة بتوقيت ليبيا والسودان، والخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا

كان بدأ العميد في مشوار دوري أبطال آسيا بالفوز على أجمك الأوزبكي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى ليتصدر جدول ترتيب المجموعة، فيما تعادل سباهان أصفهان أمام القوة الجوية العراقي بهدفين لكل منهما.

وتعد هذه المباراة السابعة في تاريخ مواجهات فريقي اتحاد جدة وسباهان أصفهان الإيراني، وتقاسم الفريقين الانتصارات حيث حقق كلا منهما الفوز في 3 لقاءات بالتساوي.

"الاتحاد السعودي في ورطة".. إلغاء مباراة العميد ضد سباهان أصفهان الإيراني لأسباب صادمة

تشكيل الاتحاد الرسمي أمام سباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا

وكشف البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة عن التشكيل الرسمي للاعبين لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني، بدوري أبطال آسيا بعد قليل وجاء التشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: مد الله العليان - عمر هوساوي - حسن كادش - أحمد بامسعود.

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - كورنادو - مهند الشنقيطي.

خط الهجوم: رومارينيو، عبد الرزاق حمد الله.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وسباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تذاع مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا، عبر مجموعة قنوات SSC sports الرياضية السعودية، رفقه قناة Bein sports القطرية الرياضية، بالتحديد Bein sports AFC 2.

وسوف يتولى مهمة التعليق على مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان، عبر القناة السعودية المعلق الرياضي فهد العتيبي، فيما يتولى على القناة القطرية الجزائري حفيظ دراجي.