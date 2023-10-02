أحمد جودة - القاهرة - فوز هام للسكة الحديد على مصر للمقاصة

حقق فريق السكة الحديد بقيادة امير عزمي مجاهد الفوز على مضيفه فريق مصر للمقاصة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الاسيوطي سبورت ضمن منافسات الجولة الثانية بدورى القسم الثاني المجموعة الأولى.



دخل فريق مصر للمقاصة اللقاء بتشكيل ضم كلا من

محمد جنش، عبد الرحمن زين، حماده فاروق، يحيى زكريا،عبد الكريم مصطفى، مهند بكري،ادم وجيه،اسلام عبد النبي، يوسف عطاي، احمد رافت، كريم بيبا، وتواجد في البدلاء

احمد طارق، عبد الرحمن بوجبا، عبد الرحمن الشرنوبي، زياد اشرف، يوسف مظهر، سيف مهدي، احمد رضا،احمد فتحي

بينما تكون فريق السكة الحديد من

يوسف رحومه، عبد الله جمعة، مصطفى عبد الوهاب، باسم عادل، بهاء مجدي، احمد ربيع،محمد جمال الكارته، محمد اشرف، محمد نادي، جون ايفري، محمود عبد العاطي

وتواجد في البدلاء محمود الالماني محمد حسين عضل احمد فوزي محمد جمال عمر صلاح اسلام الفار محمود بشار محمد عصام

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق السكة الحديد بهدف دون رد سجله

محمد جمال في الدقيقة 4

اتسمت المباراة بالقوة والسرعة والاثاره رجعت كفه فريق السكة الحديد معظم فترات المباراة وكان

لفارق الخبره والسرعة اثر في تحقيق الفوز

بهذه النتيجة يترفع رصيد السكة الحديد عند النقطة 4 وتجمد رصيد مصر للمقاصة دون نقاط

وحضر مجلس إدارة نادي السكة الحديد بقيادة الدكتور محمد حسين رئيس النادي والاستاذمحمد كير والاستاذ عبد الرحمن مرزوق والدكتورحاتم حسن

وادار اللقاء طاقم تحكيم مكون من

عبد الرحمن صالح حكم ساحه وعاونه كريم يونس مساعد اول وعماد فراج مساعد ثاني وعمرو عبد الفتاح حكم رابع