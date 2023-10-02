رسميًا.. إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسباهان في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بشكل رسمي عن إلغاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي أمام نظيره سباهان الإيراني في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسباهان في دوري أبطال آسيا

وقرر نادي الاتحاد السعودي الانسحاب من مباراته أمام سباهان الإيراني، التي كان مقررًا لها اليوم الإثنين، بسبب وجود تماثيل سياسية في ملعب المباراة.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي له: "تم إلغاء مباراة سباهان و‎الاتحاد، والتي كان من المقرر إقامتها على ملعب نقش جهان في أصفهان الليلة، بسبب ظروف غير متوقعة".

وتابع: "ويجدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين.".

واختتم: "وسيتم الآن إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة.".