نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر الرسمي لمواجهة استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي في المباراة التي ستقام مساء اليوم الإثنين على ملعب "جامعة الملك سعود"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة النصر واستقلال دوشنبه في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: محمد قاسم، إيميريك لابورت، علي لاجامي، سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، سيكو فوفانا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، عبد الرحمن غريب، أندرسون تاليسكا.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة النصر ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

تذاع مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق محمد حسين.