الرياضة

الأهلي يعلن نجم الفريق لمواجهة إنبي في كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي جاهزية لاعبه المغربي رضا سليم للمشاركة في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المقبلة أمام إنبي.

عودة رضا سليم إلى صفوف الأهلي

وكان المغربي رضا سليم قد تغيب عن المشاركة مع الأهلي في مباراته السابقة أمام سانت جورج الأثيوبي في إياب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة في الركبة.

وانتظم لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم، وشارك بشكل طبيعي ليتأكد جاهزيته لمواجهة إنبي المقبلة.

ويلتقي الأهلي نظيره إنبي بعد غدٍ الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر لموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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