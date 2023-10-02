انت الان تتابع خبر زياش يزف خبرا سارا للركراكي وأمرابط يدخل على الخط...ماذا حدث والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعث اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش، نجم فريق غلطة سراي التركي لكرة القدم، بخبر سار لمدربه في منتخب أسود الأطلس وليد الركراكي، بعد الإصابة التي كان قد تعرض لها سابقا.

وأوردت تقارير صحفية في تركيا، أن النجم المغربي بات مرشحا بقوة للعودة إلى أجواء المباريات عبر مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل، برسم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبهذا أصبح حكيم مرشحا لملاقاة مواطنه سفيان أمرابط، والذي انتقل إلى مانشستر يونايتد خلال “الميركاتو” الصيفي الماضي.

بعث اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش، نجم فريق غلطة سراي التركي لكرة القدم، بخبر سار لمدربه في منتخب أسود الأطلس وليد الركراكي، بعد الإصابة التي كان قد تعرض لها سابقا.

وأوردت تقارير صحفية في تركيا، أن النجم المغربي بات مرشحا بقوة للعودة إلى أجواء المباريات عبر مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل، برسم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبهذا أصبح حكيم مرشحا لملاقاة مواطنه سفيان أمرابط، والذي انتقل إلى مانشستر يونايتد خلال “الميركاتو” الصيفي الماضي.ويشار إلى أن وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني المغربي يستعد للإعلان عن قائمة “الأسود” والتي ستدخل معسكرا إعداديا استعدادا لمواجهة المنتخبين الإيڤواري والليبيري.

وكانت مجلة فريق غلطة سراي التركي لكرة القدم، قد انتقت صورة الدولي المغربي حكيم زياش، لتصدر غلاف عددها الذي صدر الإثنين، والذي وضعته إدارة النادي بالمجان رهن إشارة المتتبعين.

ووصفت ذات المجلة حكيم زياش في تقريرها، بالساحر والفنان والرجل الذي يرقص بالكرة ويصنع الفارق من خلال تحركاته وسط الميدان:

ومنذ وصول نجم أسود الأطلس المغربي للنادي التركي، فقد استعاد بريقه في التألق وتقديم مستويات رائعة، كما أنه سجل هدفا نهاية الأسبوع ما قبل الماضي.