نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات قوية من أنشيلوتي قبل مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على مباراة فريقه غدًا أمام نابولي ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال أنشيلوتي قبل مواجهة نابولي؟

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الغد:"سنلعب ضد أحد أفضل الفرق في إيطاليا. لقد حافظوا على نفس الهيكل كما في العام الماضي. سيكون الأمر تنافسيًا ومتساويًا. لديهم شخصيات فردية وبيئة ستساعدهم كثيرًا. علينا أن نلعب المباراة بشكل جدّي".

وأضاف:"بيلينجهام تكيّف بشكل جيد للغاية. إنه يُظهر كل الصفات التي لديه. بالنسبة لنا، ليس من المهم ما إذا كان شخص ما يمكن أن يعتبره الأفضل في العالم. بالنسبة لي، لدينا أفضل فريق في العالم. حقيقة أن بيلينجهام يلعب معنا تجعلنا سعداء".

وتابع:"من المثير للدهشة أن مودريتش لم يعد له نفس الدور الذي كان عليه في الماضي. لعب أول مباراة في دوري أبطال أوروبا، وكذلك الديربي. المنافسة في خط الوسط عالية جدًا، وفي بعض الأحيان قد يحدث أن يبقى شخص ما على مقاعد البدلاء. ليس لدينا مشكلة معه وليس لديه مشكلة معنا".

وأشار:"هناك شكوك حول مباراة الغد، بالنسبة لك أكثر منها بالنسبة لي، أنا واضح جدًا في هذا الأمر".

وزاد:"لحسن الحظ، ميندي بخير، وقد تعافى تمامًا، ثم علينا أن نختار التشكيلة الأساسية".

وأردف:"لقد أخبرتكم أننا دافعنا بشكل جيد ضد جيرونا، باستثناء الدقائق الخمس الأولى، إذا حافظنا على نظافة الشباك غدًا، فإن فرصة الفوز أكبر من الخسارة".



وأتم: "ستكون المباراة الأصعب بالنسبة لنا في دور المجموعات، قميص ريال مدريد ثقيل دائمًا".