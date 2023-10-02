نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من برشلونة بخصوص " المهاجم المنتظر " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر فريق الكرة الأول بنادي برشلونة الاسباني إرسال المدير الرياضي البرتغالي ديكو للعاصمة البرازيلية من أجل الاجتماع بواحد من مهاجمي البلوجرانا الجدد.

ديكو يكشف وضع برشلونة لفيتور روكي

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية أن ديكو سوف يسافر إلى البرازيل يوم التاسع من شهر اكتوبر من أجل لقاء فيتور روكي.

ويحرص ديكو على أن يقدم كافة سبل الدعم الكامل ومراقبة حالة تعافي روكي عن كثب عقب الاصابة التي تعرض لها ضد انترناسيونال في الدوري البرازيلي.

ويحرص ديكو على أن يلتقي بالطاقم الطبي لمعرفة موعد عودة اللاعب للملاعب خاصةً أنه لن يخضع لجراحة عاجلة.

واختتمت الصحيفة أن ديكو سوف يعرض على روكي الوضع المالي لبرشلونة من أجل تسجيله المحتمل في شهر يناير القادم لأن لديه إيمان قوي بقدرته على التفوق كمهاجم جديد للبلوجرانا.