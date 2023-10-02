برشلونة يحمي نجم الفريق من إغراءات الأندية الكبرى

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني أن اللاعب الشاب لامين يامال وقع عقدًا جديدًا لمدة ثلاث سنوات مع النادي.

برشلونة يجدد عقد لامين يامال

وكان من المقرر أن تنتهي فترة اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا السابقة في نهاية الموسم الحالي، لكنه التزم بمستقبله في البلوجرانا حتى صيف عام 2026، بعد عيد ميلاده التاسع عشر مباشرةً.

وأكد برشلونة أيضًا أن تجديد يامال يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة مليار يورو (866 مليون جنيه إسترليني)، مما يجعله يتماشى مع أمثال أنسو فاتي ورافينيا وجافي وأليخاندرو بالدي وفيران توريس.

ويعتقد أن اللاعب الدولي الإسباني قد أعطى الضوء الأخضر لصفقة جديدة في الصيف، لكنه لم يوقع رسميًا على الورق مع نادي طفولته حتى يوم الاثنين.

كان الرئيس جوان لابورتا ونائب الرئيس رافا يوستي والمدير الرياضي ديكو ومدير الأكاديمية جوان سولير حاضرين لتوقيع عقد يامال، حيث ضمن برشلونة مستقبل اللاعب الذي حطم بالفعل مجموعة من الأرقام القياسية في مسيرته الناشئة.

أصبح الجناح المولود في عام 2007 والذي يلعب مع لابلوجرانا منذ أن كان في السابعة من عمره، أصغر لاعب يظهر لأول مرة في برشلونة على الإطلاق عندما خرج من مقاعد البدلاء ضد ريال بيتيس في 29 أبريل عن عمر يناهز 15 عامًا.

واصل يامال إثارة إعجاب المدرب تشافي، الذي منحه تسع مباريات أخرى مع الفريق الأول حتى الآن هذا الموسم، بما في ذلك أربع مباريات في موسم 2023-24 من الدوري الإسباني.