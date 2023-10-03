انت الان تتابع خبر جوهرة مغربية جديدة مثل لامين يامال 17 سنة يتألق بشكل رهيب يصعد إلى فريقه الأول والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يواصل المدير الفني لنادي اتلتيكو مدريد الارجنتيني ديغو سيميوني، وضع ثقته في الأولمبي المغربي سليم الجباري جباري، بعدما ثم استدعائه من جديد إلى لائحة الفريق الأول لأتلتيكو مدريد ، وهيا نفس الطريقة التي أنتهجها الإسباني تشافي هيرنانديز ، مع بدايات لامين يامال مع الفريق الاول لنادي برشلونة .

ومن المتوقع أن يواجه اتلتيكو مدريد اليوم الخميس نظيره أوساسونا على ملعب آل سادار ، ضمن منافسات الجولة السابعة من

الدوري الإسباني

الدرجة الأولى الليجا ، وهناك عن انباء عن الدفع به في الدقائق الأخيرة من اللقاء .

الجباري صاحب القميص رقم 30، بدأ يشق طريقه بثبات رفقة كبار أتلتيكو مدريد ، وسير على خطى مواطنه لامين يامال ، الذي بدأ يكسپ رسميته مع كوكبة من نجوم البلوغرانا .وحضوره رفقة الفريق الأول، سيمنحه دون أدنى شك الكثير من الثقة ، وتطوير مؤهلاته التقنية والبدنية في القادم من أيام ، لاسيما بعد احتكاك مع اسماء لها وزنها في عالم الساحرة المستديرة كا موراتا وجريزمان وغيرهم من نجوم الفريق .وحضوره رفقة الفريق الأول، سيمنحه دون أدنى شك الكثير من الثقة ، وتطوير مؤهلاته التقنية والبدنية في القادم من أيام ، لاسيما بعد احتكاك مع اسماء لها وزنها في عالم الساحرة المستديرة كا موراتا وجريزمان وغيرهم من نجوم الفريق .