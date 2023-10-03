نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عامر حسين يكشف الموقف النهائي لإعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة المصري لكرة القدم والمشرف على المسابقات الموقف النهائي لإعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري.

حقيقة إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وكان نادي الزمالك قد أصدر بيان رسمي يعترض من خلاله على أداء الحكم أمين عمر.

وقال عامر حسين في تصريحات لصالح قناة "اون تايم سبورت" أن الحكم الدولي أمين عمر لم يذكر في تقرير المباراة أن مباراة الزمالك والمقاولون العرب تحتاج إلى إعادة، وبالتالي لجنة المسابقات لا تفكر مطلقًا في عادة المواجهة".

وعن استبعاد الزمالك من السوبر المصري:"تم استبعاد فريق الزمالك من بطولة السوبر خاصة أن الأمر يتعلق باللائحة، والنص واضح في هذه الحالة".