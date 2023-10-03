نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي وفولهام اليوم الاثنين 2/10/2023 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق فولهام بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين الموافق الثاني من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

أحداث مباراة تشيلسي وفولهام

سيطر لاعبو البلوز على مجريات المباراة بشكل كامل وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على حارس مرمى فولهام.

ونجح ميخايلو مودريك في تسجيل هدف تشيلسي الأول في شباك فولهام في الدقيقة الثامنة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من اللاعب كولويل.

وفي الدقيقة التاسعة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة تمكن أرماندو بروخا من تسجيل هدف النادي اللندني الثاني في شباك الفريق المضيف.

استمر استحواذ لاعبو الفريق اللندني على الكرة استحواذ كامل لكن دون تسجيل المزيد من الأهداف لتنتهي بذلك أحداث المباراة.

ترتيب تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي

ويتواجد تشيلسي في المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ثماني نقاط، في حين يأتي فولهام في المركز الثالث عشر بنفس عدد النقاط.