نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد رسمي من الزمالك على مفاوضات محمد شريف "خاص" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترددت في الساعات الأخيرة الماضية أنباء عن دخول مسؤولي الزمالك في مفاوضات قوية مع محمد شريف مهاجم الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي.

عماد البناني ينفي مفاوضات محمد شريف

وتواصل موقع "الفجر الرياضي" مع الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك؛ لمعرفة حقيقة مفاوضات النادي مع محمد شريف مهاجم فريق الخليج السعودي.

وأكد عماد البناني في تصريحات خاصة أن تلك الأخبار عارية تمامًا عن الصحة مشيرا إلى أن اللجنة الحالية لم تدخل في أية مفاوضات لضم صفقات لفريق الكرة.

واستنكر رئيس لجنة الزمالك الأخبار المتداولة عن مفاوضات النادي الأبيض مع محمد شريف قائلا "كيف نتفاوض لضم صفقة جديدة والنادي محروم من القيد؟".

وأتم عماد البناني تصريحاته موضحا أن ملف الصفقات الجديدة سيكون مهمة المجلس المنتخب القادم لنادي الزمالك لافتا إلى أن مهمة اللجنة الحالية هي إجراء الانتخابات بصورة سليمة وقيادة النادي حتى نهاية فترة التكليف.

من جانبه كشف مصدر داخل قائمة حسين لبيب المرشحة لإدراة نادي الزمالك حقيقة ما تم تداوله بشأن نية القائمة في التعاقد مع محمد شريف مهاجم الأهلي السابق في حال فوزهم بانتخابات نادي الزمالك القادمة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الفجر الرياضي" أن القائمة في حال فازت بانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك لن تتعاقد مع محمد شريف لاعب الأهلي السابق.

وأكمل المصدر موضحا أن القائمة وضعت تصور كامل لملف إدارة كرة القدم بقيادة اللواء أحمد سليمان والكابتن حسين السيد يعتمد على تلبية احتياجات المدير الفني لفريق الكرة وجلب أفضل العناصر المتاحة.

وأتم المصدر مؤكدا أن الحديث عن الصفقات أمر سابق لآوانه وأن الهدف الأول سيكون التحرك لحل الأزمة المالية ودفع غرامة سبورتينج لشبونة ليتمكن النادي من إبرام صفقات جديدة في يناير المقبل.