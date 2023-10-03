نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع "نفاثة الزمالك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحاول إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، مواصلة التعاقدات الساخنة والقوية هذا الموسم، لحل أزمة بديل النجم التونسي على معلول الظهير الأيسر، بعد ظهور كريم الدبيس بمستوى متواضع في المباريات الأخيرة.

- تطورات رحيل فتوح

وصرح الإعلامي أمير هشام:" أن مسؤولو النادي الأهلي توصلوا إلى اتفاق مع أحمد فتوح نجم الزمالك للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأردف أمير هشام:" أعرف منذ ثلاث أشهر أن النادي الأهلي تتمسك بكل فرصة للحصول على توقيع أحمد فتوح لاعب الزمالك خاصة أن عقده سينتهي، وهو لاعب مميز وقادر على أن يفيد النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، لذلك هناك رغبة قوية داخل الأهلي فى التوقيع مع فتوح خلال شهر يناير.

واختتم:" هدف المجلس الجديد في الفترة المقبلة لنادي الزمالك، هو حل ملف أزمة أحمد فتوح، وطبيعي من الممكن اى شئ يتغير، ولكن هناك نسبة قوية لتعاقد الأهلي مع فتوح.