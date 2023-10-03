نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة فريق ريال مدريد الإسباني ضد نظيره نابولي الإيطالي، في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والقنوات الناقلة وملعب المباراة.

موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره نابولي، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره نابولي، اليوم في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب سان باولو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولي في دوري الأبطال

وستذاع باراة فريق ريال مدريد ضد نظيره نابولي، اليوم في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، على قناة بي إن سبورتس 1 أتش دي.