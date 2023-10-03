نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مقلب الزمالك".. سامسون أكينولا يحرج أوسوريو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه المهاجم البنيني سامسون أكينولا، نجم خط هجوم نادي الزمالك، هجوما دائما، ومطالبات البعض في رحيله بسبب ضعف المستوى الفني للاعب، مع زيادة وزنه مؤخرا، وقلة مشاركاته بشكل واضح.

وتهدف إدارة الفارس الأبيض، لتسويق اللاعب بعد مساعدته على العودة إلى المباريات، لتتمكن من بيعه وتحقيق أرباح من تلك الصفقة.

- أكينولا يجتمع بأوسوريو

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن المهاجم البنيني سامسون أكينولا نجم نادي الزمالك، قام بعقد جلسة مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفارسالأبيض، وطالب بشرح أسباب استبعاده من المباريات".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أوسوريو شرح للاعب وجهة نظره مؤكدا له أن في الفترة الحالية يتم الاعتماد على بعض الأسماء، لذلد عليه الاجتهاد في التدريبات خاصةً أنه يأتي في المركز الأخير بحساباته في خط الهجوم".

وتستعد كتيبة الفارس الأبيض، لخوض ثالث جولات بطولة الدوري المصري الممتاز 2023\2024، أمام منافسه البنك الأهلي، بحثا عن تحقيق أول فوز لهم هذا الموسم في البطولة، مساء يوم السبت القادم.