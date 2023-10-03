نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خيسوس يقع في أزمة بسبب كثرة نجوم الهلال السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد سعد مبارك لاعب نادي الهلال السعودي السابق، أن خورخي خيسوس مدرب الزعيم، في حيرة كبيرة بسبب كثرة النجوم في الفريق.

وأشار سعد مبارك في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خيسوس في حيرة من أمره بسبب كثرة النجوم في الهلال، خاصة على مستوى الخط الأمامي، وهذا يجعل المنافس يستغل الهجمات المرتدة".

وتابع: "خيسوس يميل للهجوم باستمرار ونيمار إضافة كبيرة بالطبع للهلال السعودي".

وعن تقييمه للدوري السعودي هذا الموسم قال: "الهلال والنصر سوف يستمران في المنافسة على الدوري السعودي لأخر جولة، فرق الرياض سوف تنافس للجولة الأخيرة من الدوري".



ويلتقي فريق الهلال السعودي بنظيره نساجي مازاندران الإيراني، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، اليوم الثلاثاء.