نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب منتخب مصر السابق: تأهل الفرق المصرية لدور المجموعات طبيعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر الأسبق، أن تأهل الفرق المصرية لدور المجموعات في دوري الأبطال والكونفدرالية شئ طبيعي.

وأوضح أن نادي اتحاد جدة السعودي اتخذ موقف جيد بعدم خوض لقاء سباهان الإيراني، مشيرًا إلى أن الجمهور يريد الاستمتاع بكرة القدم فقط، مؤكدا بأنه موقف مُشرف للفريق السعودي بعدم اللعب، ومتضامن معهم في موقفهم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "موقف النادي الإيراني مقصود جدًا في ظل الاهتمام الكبير الذي أصبحت تحظى به الأندية السعودية والتي باتت تضم نجومًا على أعلى مستوى سواء كانتي أو فابينيو وكذلك النجم كريم بنزيما".

وأضاف: "اعتقد أن ملف الجماهير أصبح قريب من الحل تماما وبمرور الوقت يزيد الوعي، والدوري المصري لم يُعد فيه سوى 5 أندية فقط جماهيرية، وباقى الفريق للمؤسسات والشركات، وهو ما يخفف العبئ الخاص بتأمين المواجهات، ولا بد من حل المشكلة والتعامل معها، والحضور الجماهيري في بداية الموسم شكله جيد، وكذلك هناك تصوير تليفزيوني مميز، والجمهور يزيد متعة المباريات".

وواصل: "تأهل الفرق المصرية لدور المجموعات في دوري الأبطال والكونفدرالية شئ طبيعي، وكل الأندية المنافسة من افريقيا مستواهم ضعيف، وأي خروج كان سيكون بسبب الفرق المصرية".

وأكمل: "فرق الكونفدرالية يعتبر الزمالك من أقوى الأندية المشاركة في البطولة، ومشوار البطولة سهل بالنسبة للأبيض، لكن الأمر مختلف بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا الذي يضم أندية كبيرة سبق وتوجت بالألقاب، وأتمنى ألا يكرر الأهلي ما حدث في النسخة السابقة خلال دور المجموعات".

وأتم: "أعتقد كولر ذكي ويتعلم من المواجهات السابقة، وسيكون هناك حرص شديد على عدم تكرار (الدروب) الذي وقع فيه الفريق في دور المجموعات، ولكن لازلت أؤكد أن دوري السوبر الإفريقي سيتسبب في حالة اجهاد شديد للاعبي الأهلي".