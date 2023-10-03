نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الأهلي ضد إنبي.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، صوب ملعب استاد القاهرة لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي ونظيره إنبي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر 2022/202.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي موعد مباراة الأهلي ضد إنبي، والتشكيل المتوقع، والقنوات الناقلة للمباراة.

- موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في نصف نهائي كأس مصر

يستضيف ملعب استاد القاهرة مباراة الأهلي ضد إنبي، في نصف نهائي كأس مصر، الأربعاء المقبل الموافق 4 أكتوبر.

وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي، في السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبو ظبي.

- القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر، على أن يسبقها ستوديو تحليلي بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتعد مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس مصر، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد إنبي في نصف نهائي كأس مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم الدبيس – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: أحمد حمدي عبد القادر – كريستو – محمود عبد المنعم كهربا.