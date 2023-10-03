نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن موعد قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي الجديد 2023-2024، بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونادي بيراميدز.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، موعد قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

وحدد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد إجراء قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي الجاري 2023-2024.

وحسم فريقي الأهلي وبيراميدز، التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبهما على سان جورج الأثيوبي والجيش الرواندي.

فيما حسم فريقي الزمالك ومودرن فيوتشر التأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تغلبهما على أرتا سولار الجيبوتي وسينيجدا التنزاني.

موعد قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية

ومن المقرر أن تنطلق قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 6 أكتوبر، حيث تستضيف جنوب إفريقيا فعاليات القرعة.

ومن المقرر ان تشهد القرعة دوري المجموعات ببطولتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحسم الأهلي الصعود لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على حساب فريق سان جورج بعد فوز 7-0 بمجموع المباراتين، فيما نجح فريق بيراميدز في الصعود لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على نظيره الجيش الرواندي بنتيجة 4-0 بمجموع المباراتين.

وفي نفس السياق، حسم الزمالك بطاقة التأهل أمام أرتا سولار الجيبوتي، في كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه برباعية مقابل هدف في لقاء الإياب، فيما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الجيبوتي بثنائية نظيفة، ليحسم الأبيض الصعود بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين، فيما حسم مودرن فيوتشر التأهل أمام سينيجدا التنزاني بعد فوزه بنتيجة 4-2 بمجموع المباراتين.