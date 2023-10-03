نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات نارية.. ماذا قال زلاتان إبراهيموفيتش على تين هاج وخطوته القادمة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش النار على مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج مؤكدًا أنه يتفهم مطالبة الجماهير برحيله.

في حديث مع الصحفي البريطاني بيرس مورجان، صرح لاعب مانشستر يونايتد السابق أن المدرب الهولندي لديه عقلية مختلفة في التدريب لقدومه من أياكس حيث تتواجد العديد من المواهب لكن ليس هناك نجوم.

وأضاف: "(مانشستر) يونايتد يجب أن يفوز بجميع الألقاب التي ينافس عليها والآن يهيمن عليه جاره مانشستر سيتي، والوضع هناك مختلف تمامًا. وعلى الجميع مسؤولية تلبية مطالب الجمهور".

واعتبر زلاتان أن تن هاج لديه مشكلات على صعيد مختلف خارج الملعب وهو ما بدا واضحًا مع أزمات كل من كريستيانو رونالدو وجادون سانشو.

كما تحدث ابن الـ 42 عامًا عن تجربة اللعب تحت قيادة بيب غوارديولا في برشلونة حيث قال له المدرب الإسباني "تذكر أن اللاعبين هنا لا يأتون بسيارات فيراري". وأضاف زلاتان "ماذا فعلت (بعدها)؟ بالطبع أحضرت سيارتي الفيراري".

أفلام جيمس بوند.. خطوة زلاتان المقبلة

وكشف زلاتان عن مشاريعه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن أبواب عالم التمثيل مفتوحة حاليًا بالنسبة له.

نجم ميلان السابق صرح أنه مستعد للعب دور في أفلام "جيمس بوند" لكن المقابل المادي قد يقف عائقًا. وقال: "أود أن أدمر بوند، لكنني مكلف للغاية، ولا أعمل مجانًا".