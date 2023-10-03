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أحمد جودة - القاهرة - سيواجه منتخب البرازيل نظيريه الفنزويلي والأوروجوياني، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، دون نجمه رافينيا، الذي تعرض لإصابة.

وفي ظل غياب مهاجم برشلونة، أعلن مدرب منتخب "الكناري" المؤقت، فيرناندو دينيز، عن استدعاء لاعب بنفيكا دافيد نيريس، ليحل محله في القائمة.

البرازيل تفقد رافينيا في مباراتي فنزويلا والأوروجواي بتصفيات أمريكا الجنوبية

وجاء قرار استبعاد رافينيا بعدما أوضح الفريق الطبي الخاص ببرشلونة لنظيره في المنتخب البرازيلي، أن اللاعب تعرض لإصابة عضلية في الساق اليمنى ستمنعه من المشاركة في المباراتين الدوليتين.

وتعد هذه ثاني إصابة تضرب قائمة دينيز لمواجهتي فنزويلا وأوروجواي، حيث اضطر المدرب لاستدعاء الظهير الأيسر جيليرمي أرانا (أتلتيكو مينيرو) يوم الخميس الماضي، ليحل محل لاعب موناكو كايو هنريكي بسبب مشكلات في الركبة.

وتستضيف البرازيل فنزويلا في 12 أكتوبر في ثالث جولات التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وبعدها بخمسة أيام ستحل ضيفة على أوروجواي في مونتفيديو.