نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي وافق.. خالد بيبو يقدم مفاجأة لمارسيل كولر واللاعبين قبل دوري السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، تصور جديد للجنة التخطيط من أجل زيادة حماس اللاعبين والجهاز الفني قبل بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وعلم "الفجر الرياضي" أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي وافقت على التصور الذي قدمه خالد بيبو والخاص باللائحة المالية للبطولة، لزيادة مكافآت اللاعبين والجهاز من أجل الفوز بالسوبر الأفريقي.

ومن المنتظر أن تكون اللائحة المالية لهذه البطولة هي الأعلى لأن الفريق الفائزبها سيحصل على 4 ملايين دولار.

أبو ظبي الرياضية تعلن نقل مباريات الدوري الإفريقي

أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية، نقل مباريات دوري السوبر الإفريقي "السوبر ليج"، بشكل مجاني عبر قنواتها المفتوحة، والتي يشارك بها النادي الأهلي.

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بطولة دوري السوبر الإفريقي، بجانب 7 فرق أخرى، والتي أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن تدشينها مؤخرًا.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أكد أن بطولة السوبر ليج، سوف تنطلق يوم 20 أكتوبر المقبل وحتى شهر نوفمبر.

وكتبت قناة أبو ظبي الرياضية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حصلت قنوات أبوظبي الرياضية على حقوق بث دوري كرة القدم الأفريقي (السوبر ليج) ليتم بثها على القنوات المفتوحة مجانًا".