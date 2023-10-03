نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلورنتينو بيريز قام بالفعل برشوة الحكام.. رد رسمي من ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المفوض السابق، خوسيه مانويل فياريخو، بتوجيه اتهام لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بشأن تقديم رشاوي للحكام.

وقال فياريخو: "فلورنتينو بيريز قام بالفعل برشوة الحكام قبل أن يفعل برشلونة ذلك، لكن لا يمكن المساس به‘‘.

وعلى خلفية هذا الأمر قام ريال مدريد عبر موقعه الرسمي بإصدار بيان رسمي على لسان رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

ريال مدريد يرد بإجراءات قضائية

وجاء في نص البيان:‘‘أمر رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بالعرض الفوري للإجراءات القضائية المناسبة ضد المفوض السابق فياريخو بسبب الاتهامات الكاذبة التي وجهتها محطة الإذاعة الكاتالونية راك ١‘‘.

من جانبه، يستعد ريال مدريد لخوض مباراة هامة للغاية مساء اليوم الثلاثاء أمام نابولي الإيطالي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.