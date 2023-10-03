انت الان تتابع خبر صدمة مزلزلة: حبس اللاعب محمد صلاح يتصدر الترند ويفجر ضجة كروية واسعة .. لن تصدقوا ما حدث للفرعون المصري! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فجر مايكل أنطونيو، مهاجم وست هام، مفاجأة مدوية تتعلق بالفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، وارتباطه بالرحيل إلى اتحاد جدة، في الميركاتو الصيفي المنقضي.

وقد أعرب أنطونيو عن استغرابه من رفض ليفربول فكرة انتقال صلاح إلى السعودية، حيث أكد أنه لم يرفض الفكرة بأي حال من الأحوال. وأضاف أنه يعتقد أن صلاح كان مستعداً للرحيل وأن انتقاله إلى السعودية كان فرصة رائعة بالنسبة له كرجل مسلم.

وعلى الرغم من أن ليفربول منع صلاح من الرحيل وأخبره بأنه لن يذهب إلى أي مكان، إلا أن أنطونيو يثني على صلاح ويقول إنه أوفى بكل شيء مع النادي خلال السنوات الماضية وفاز بالعديد من الألقاب.

وتابع أنطونيو قائلاً: "ماذا يمكنه أن يفعل أكثر مما فعله في ليفربول؟ لقد كان انتقاله إلى السعودية فرصة رائعة بالنسبة له، ولم يكن هناك أي شيء سلبي يمنعه من هذه واختتم أنطونيو تصريحاته بالقول: "أفهم أن لديه عقد مع ليفربول، لكنه أوفى بكل شيء مع النادي وحقق الكثير من النجاحات. لذا، لا يمكنني إلا أن أحترم قراره بالبقاء وأتمنى له المزيد من النجاح في المستقبل".

قال الشخص الذي أكمل الحديث: "كان هناك فرصة لشخص مسلم للذهاب إلى بلد مسلم والحصول على 215 مليون جنيه إسترليني في سن الـ 31، ولذلك فإن رفض هذا العرض يبدو جنونًا تمامًا".

وأضاف قائلاً: "لا أعرف ما الذي سيتنافسون عليه في هذا الموسم، حتى لو لم يتم تعويضه، يجب أن يعتبروا هذا الموسم مفقودًا".