نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة ريال مدريد.. زلزال يضرب نابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت صحيفة ماركا الاسبانية خلال الساعات القليلة الماضية أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد والطاقم التدريبي قد عاشوا موقفًا صعبًا يوم أمس الاثنين عقب تعرض مدينة نابولي الايطالية لزلزال أثر على منطقة كامبي فليغري.

زلزال يضرب نابولي قبل مباراة ريال مدريد

وقالت الصحيفة أن الزلزال جعل الكثير من الأشخاص يقومون بالنزول إلى الشوارع على الرغم من أنه كان بقوة أربعة درجات فقط وعمق 2.61 كير مترًا وهو الذي ضرب المدينة في الساعة 10:10 مساءًا.

قبل أن يخرج الصحفي ميجيل أنخيل توريبو من راديو ماركا للتأكيد على أن أربعة ثواني فقط من الهزة جعلت الجميع يشعر كأن هناك أعمال حفر تحدث تحتهم وبرر أنه يقيم في فندق بالقرب من ملعب المباراة.

وكشفت الصحيفة: "لحسن الحظ، كان أبناء كارلو أنشيلوتي يقيمون في فندق يقع في وسط مدينة نابولي، بعيدا عن المنطقة الأكثر تضررا".

وهذه ثاني هزة أرضية في نابولي، بعد الأولى التي كانت يوم 27 سبتمبر، وبلغت قوتها 4.2 درجة على مقياس ريختر.