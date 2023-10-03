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أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير إخبارية أن نادي إنتر ميامي الأمريكي تعهد للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بإمكانية تنظيمه لمباراة وداعية لناديه السابق برشلونة والعودة لملاقاة جماهير الفريق الكاتالوني الذي ترعرع فيه منذ الصغر.

وأكد مالك النادي الأمريكي، خورخي ماس، في مقابلة نشرت محتواها صحيفة ماركا الإسبانية أن أحد بنود الاتفاق للحصول على توقيع ميسي كان التعهد إليه بإمكانية تنظيم مباراة وداعية لبرشلونة، حيث أنه رحل عن النادي الإسباني بطريقة لم يكن يحبها ودون وداع جماهيره قبل أن ينتقل لمدة عامين إلى باريس سان جيرمان ومنه إلى إنتر ميامي هذا العام.

إنتر ميامي وبرشلونة.. مباراة ميسي الوداعية

وقال ماس "بالطبع كانت الضغوط شديدة خلال تلك الفترة، بما أنه اللاعب الأفضل في العالم فكانت هناك منافسة شرسة على ضمه، ليس فقط من جانب بي إس جي الذي كان يبحث عن تجديد عقده، لكن أيضًا العودة المحتملة لبرشلونة والعروض المقبلة إليه من السعودية، وكذلك من الأرجنتين".

وإزاء هذا الوضع، تعهد المسؤول للنجم الأرجنتيني بـ "إمكانية تنظيم مباراة وداعية لجماهير برشلونة عبر مباراة ودية مع إنتر ميامي خلال الفترة المقبلة عندما تحين المناسبة، حيث أن رحيله عن برشلونة لم يكن يرضيه ولم يستطيع أن يودع ناديه الذي استقبله عندما كان طفلًا، بالشكل اللائق".

وكان ميسي (36 عامًا) لعب في برشلونة من 2004 وحتى 2021 قبل أن ينتقل لباريس سان جيرمان بسبب الظروف المالية للنادي الكاتالوني الذي فشل في تجديد عقده بسبب لوائح اللعب المالي النظيف وتحديد سقف للرواتب من قبل الليجا الإسبانية، وبعد عامين قرر مغادرة فرنسا وخوض تجربة أقل حدة في الولايات المتحدة الأمريكية.