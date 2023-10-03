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أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي قائمة الفريق التي تستعد لخوض منافسات دوري السوبر الإفريقي.

كولر يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة إنبي في نصف نهائي كأس مصر

ويفتتح الأهلي مشواره في دوري السوبر الإفريقي، بمواجهة سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري في تنزانيا، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 24 من نفس الشهر.

ويشارك المارد الأحمر في البطولة بجانب صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي والترجي التونسي وسيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو الأنجولي وأنيمبا النيجيري ومازيمبي الكونغولي.

وكانت قرعة الدوري الإفريقي أقيمت في 3 سبتمبر الحالي، أوقعت الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني في أولى مباريات البطولة، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في 20 أكتوبر.

وسيلعب مازيمبي الكونغولي في مواجهة الترجي التونسي، وإنيمبا النيجيري في مواجهة الوداد المغربي، وبيترو أتليتكو الأنجولي في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

وفي حال تأهل الشياطين الحمر، سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو في نصف النهائي. وسيكون النصف النهائي الآخر بين الفائز من مباراة الوداد وأنيمبا ولقاء الترجي ومازيمبي.

ومن المقرر أن تكون قائمة الأهلي استعدادًا للبطولة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء.

خط الدفاع: علي معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمود متولي، ومعتز محمد، وخالد عبدالفتاح، وكريم فؤاد، وأكرم توفيق، ومحمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور، وأليو ديانج، ومروان عطية، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد، وعمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات، وأحمد عبدالقادر، وطاهر محمد طاهر، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ومحمد الضاوي كريستو، وأنتوني موديست، وصلاح محسن، ومحمود كهربا.

