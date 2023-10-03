نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الإسماعيلي: نلعب على الفوز في كل مباريات الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حمد إبراهيم، مدرب فريق الإسماعيلي، إن الفوز على الاتحاد السكندري بداية حقيقية للفريق في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا يحتاجوا اكتساب الثقة من فوز مهم على فريق كبير.

تصريحات حمد إبراهيم

وقال حمد في تصريحات لبرنامج كورة في ال90: عدم تأخر الفوز في بطولة الدوري هذا الموسم سيجعل عدم وجود خوف لدى اللاعبين في المباريات المقبلة.

وتابع: هدفنا هو اللعب على الفوز في كل مباريات الدوري الممتاز، والجهاز الفني تحدث مع اللاعبين بأن يريد حصد الثلاث نقاط في كل لقاء.

وأضاف: الإسماعيلي حاليا يمر بظروف صعبة، ولكن هدف الجهاز الفني واللاعبين محدد رغم كل الصعوبات.

