نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رد سريع من الزمالك على مفاوضات الأهلي مع أحمد فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن انقاد جلسة الآن بمقر القلعة البيضاء، تجمع عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، في حضور أحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب.

جلسة تجمع عبدالواحد السيد بـ "فتوح" ووكليه بنادي الزمالك



وأشار المصدر، إلى أن تلك الجلسة تأتي لحسم الأمور، وفتح باب التفاوض مع فتوح حول تجديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.



جدير بالذكر أن عقد أحمد فتوح الظهير الأيسر لمنتخب مصر ونادي الزمالك، ينتهي مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري.



وكان قد تردد خلال الفترة الماضية العديد من الأنباء حول رغبة أكثر من نادي محلي وخارجي، للحصول على خدمات فتوح.



ومن جانبها ترغب إدارة القلعة البيضاء والجهاز الفني، في الإبقاء والحفاظ على أحمد فتوح باعتباره أحد أهم العناصر الأساسية في صفوف الفريق.



وفي نفس السياق يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره البنك الأهلي في اللقاء المقرر له، يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

