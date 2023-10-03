نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يفاجئ جماهير الأهلي بقرار جديد قبل مواجهة إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عودة التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، للتشكيل الأساسي ضد إنبي، في كأس مصر.

كولر يعيد علي معلول لتشكيل الأهلي الاساسي ضد انبي

ويعيد كولر، معلول للتشكيل الأساسي بعد غيابه المباراة الماضية، ضد سان جورج الإثيوبي، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، بسبب إراحته.

وقرر المدير الفني، الاعتماد على كل من علي معلول ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني في خط الدفاع، بالإضافة إلى إمكانية استمرار محمد الضاوي كريستو في التشكيل الأساسي.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي، معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة انبي غدا في قبل نهائي كأس مصر للموسم الماضي، والتي يسعى فيها رفاق كولر التأهل من خلالها والمنافسة على اللقب.

وكان المارد الأحمر، نجح في التأهل مؤخرًا إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب سان جورج الأثيوبي، بعد الفوز عليه بنتيجة 7-0 بمجموع المباراتين.

