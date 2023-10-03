نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن انتقال أحمد فتوح للأهلي.. رد اللاعب والزمالك وشرط معلول (ملف) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات خبر انتقال أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هو الأول في مصادر البحث عبر جوجل والسوشيال ميديا في الساعات القلبلة الماضية.

وانتشر خبر اشتراط فتوح رحيل علي معلول لاعب الأهلي أولًا حتى يوافق على الانضمام للقلعة الحمراء، كالنار في الهشيم.

ويبحث الأهلي عن بديل دولي مناسب للاعب معلول نجم المنتخب التونسي، لقيادة الجبهة اليسرى.

هل ينتقل فتوح إلى النادي الأهلي

ويقدم “الفجر الرياضي” لك عزيز القارئ ملف كامل لأهم الأخبار التي تناولت أنباء مفاوضات الأهلي مع اللاعب ورده ورد الزمالك.

وجاءت أهم أخبار أحمد فتوح كالتالي:-

أحمد فتوح يصدم الزمالك بهذا الشرط والأهلي يُراقب "فريسته"

الزمالك يرد رسميًا على رحيل أحمد فتوح

"الفجر الرياضي" يكشف تفاصيل مكالمة حسين لبيب مع أحمد فتوح لتمديد عقده

كواليس اشتراط أحمد فتوح رحيل معلول.. رد صارم من الأهلي

أول رد من أحمد فتوح على مفاوضات الأهلي

رد سريع من الزمالك على مفاوضات الأهلي مع أحمد فتوح

هل دخل الأهلي في مفاوضات لضم أحمد فتوح؟

