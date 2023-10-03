نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "برعاية بيكهام".. أمل أخير لعودة ميسي إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت الصحف الإسبانية مفاجأة مدوية في الفترة الأخيرة، بشأن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، ومحاولة ظهوره مجددا داخل برشلونة الإسباني.

ورحل ميسي عن صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليوقع على عقود انضمامه إلى إنتر ميامي في الموسم الحالي.

- ميسي يظهر في برشلونة

وكشف خورخي ماس أحد مالكي نادي إنتر ميامي، خلال مقابلة صحيفة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية:" أن قمنا بوضع بند داخل عقد ميسي، بتنظيم مباراة ختامية أمام برشلونة ليتمكن بطل كأس العالم من توديع جماهير فريقه التاريخي، والذي لم يتمكن من تودعيهم بعد رحيله من الكامب نو بأسلوب غير متوقع".

وتابع:" أن ميسي واجه ضغوط كبيرة في تحديظ وجهته عقب رحيله عن صفوف البارسا، خاصة مع وجود مفاوضات من الدوري السعودي بمبالغ ضخمة وخيالية، إلا أن اللاعب رفض تلك الفكرة، وفضل العرض الفرنسي لباريس".