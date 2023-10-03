نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بمليون دولار".. بيراميدز يغري "هداف الأهلي" ويقطع الطريق أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر إدارة نادي بيراميدز، في ملاحقة نجوم النادي الأهلي في الفترات الماضية، عن طريق الدخول في مفاوضات مكثفة للتعاقد معهم بمقابل نادي ضخم، لإقناعهم بالرحيل عن القلعة الحمراء.

وكان حمدي فتحي نجم الوكرة القطري الحالي والأهلي السابق، أحد تلك الأهداف التي تخطط إدارة الفريق السماوي في ضمهم خلال المواسم القادمة.

- بيراميدز يغري شريف

وعلمت مصادر الفجر الرياضي، أن إدارة نادي بيراميدز يكثفوا محاولاتهم للتعاقد مع محمد شريف مهاجم الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتابعت مصادر الفجر الرياضي، أن مسؤولو بيراميدز يضعون قيمة مادية ضخمة لراتب اللاعب يصل إلى مليون دولار في الموسم الواحد، لإقناعه بالتوقيع.

على جانب آخر، كان محمد شريف أحد الأهداف التي تخطط إدارة الزمالك لضمها في الموسم الحالي، للرد على صفقة انتقال إمام عاشور نجم الفارس الأبيض إلى صفوف الأهلي هذا الموسم.