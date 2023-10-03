نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طبق من ذهب.. صفقة خيالية تقترب من ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجأة جديدة لعاشقي ومحبي نادي ريال مدريد الإسباني، بشأن إمكانية التعاقد مع أحد اللاعبين المميزين في الفترة الأخيرة داخل الدوري الإيطالي.

وترغب إدارة الريال، في مواصلة تدعيم الفريق في مختلف المراكز، خاصة خط الهجوم الذي يعاني بشكل ملحوظ هذا الموسم.

- نجم نابولي يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن كفاراتسخيليا نجم نادي نابولي الإيطالي، يحلم باللعب في ريال مدريد يومًا ما، وهو من مشجعي النادي الملكي، و٠وتي هو مثله الأعلى".

وكان النجم الجورجي، قد ظهر بمستوى مميز ورائع في المواسم الماضية ليلفت أنظار العديد من أندية أوروبا بشكل ملحوظ، إلا أن تمسك مسؤلو نابولي وقف عائق أمام رحيله.

على جانب آخر، تحاول إدارة الريال جس نبض الفرنسي كيليان مبابي وحقيقة مصيره النهائي مع فريق باريس سان جيرمان، سواء من الرحيل هذا الموسم أو تجديد عقده، لحسم مصير الصفقة المنتظرة في المواسم الماضية.