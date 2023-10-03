ختام بطولة كأس نادي بهلاء بين الطلائع البسيوي والهلال

بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي:

تختتم يوم الجمعة القادم منافسات بطولة كأس نادي بهلاء وذلك تحت رعاية سيف بن راشد الشكيلي رئيس مجلس إدارة نادي بهلاء والتي ستجمع فريقي الطلائع البسيوي والهلال على الملعب الرئيسي للنادي وكان الفريقان قد تأهلا للمباراة النهائية بعد أن تجاوز الهلال ( بطل الدوري) منافسه فريق الطماح (وصيف الدوري ) بنتيجة 8/‏1 ولم يسبق أن تلقى الطماح هزيمة مماثلة في تاريخه ولعلها كبوة حصان لفريق يعرف منصات التتويج أحرز للهلال محمد الشوكري ( هدف) وعبد السلام الشكيلي ( هدف) ومازن الخليلي (خطأ في مرمى فريقه) فيما سجل المتألق يونس العبادي ( خمسة أهداف- سوبرهاتريك) وسجل هدف الطماح وليد الخليلي وفي المباراة الثانية ضمن منافسات المربع الذهبي حقق فريق الطلائع البسيوي عصفورين بحجر واحد بعد أن تمكن من إقصاء فريق بلادسيت ( بطل كأس النسخة الماضية) بتفوقه بثلاثة أهداف دون رد وكذلك تأهله للمباراة النهائية بعد ( سنوات عجاف) غاب عنها الطلائع البسيوي عن منصات التتويج، جاءت الأهداف من إمضاء لاعبيه بدر المقبالي وأشرف الشكيلي ومصطفى الشكيلي فيما فقد فريق ( الأوفياء) بلادسيت اتزانه في هذه المباراة ولعب بثقة مفرطهة ولم يصمد أمام الضغط الهجومي لفريق الطلائع البسيوي الذي احرز هدفين في الشوط الأول بعثرت أوراق فريق بلادسيت الذي حاول العودة لمجريات المباراة ولم يتأت له ذلك نظرا لبسالة دفاع الطلائع البسيوي وتمكن الطلائع من تعزيز الهدفين بهدف ثالث صعب مهمة العودة للفريق البطل لتنتهي المباراة بفوز الطلائع البسيوي

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