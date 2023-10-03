تدشين مبادرة «نهتم» بمكتب والي شناص

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

دشن يوم امس بمكتب والي شناص بمحافظة شمال الباطنة مبادرة ( نهتم) التي تتبناها وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بمديرية شمال الباطنة ضمن برنامجها السنوي لدعم المبادرات الشبابية، أقيم حفل التدشين تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الحجري والي شناص، وبحضور أعضاء اللجنة الصحية بالولاية، وأحمد بن راشد المقبالي، ممثل عن المديرة العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة، حيث قدمت عائشة بنت محمد العمرية، رئيسة المبادرة، عرضا مرئيا تناول التعريف بالمبادرة، واهداف المبادرة، ومراحل عمل المبادرة، والفئات المستفيدة من المبادرة بالإضافة إلى الدراسات والتوصيات المتوقعة من مبادرة «نهتم» كما أوضحت العمرية: تهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي الصحي والتغلب على العديد من التحديات الصحية التي تواجه شريحة واسعة من افراد المجتمع بولاية شناص، فضلا عن تحسين نمط الحياة الصحي وذلك بإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات لمعالجة الإشكاليات الصحية السائدة كالسمنة والأنيميا الغذائية والضغط والسكر ومشاكل الرضاعة الطبيعية، ومن جانبه أشاد سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الحجري، بمبادرة نهتم التي تسلط الضوء على العديد من التحديات الصحية التي تواجه المجتمع، مبيناً سعادته بأن الشباب هم الركيزة الأساسية في تقدم وبناء كل مجتمع، فهم يحملون بداخلهم طاقات وإبداعات متعددة، يحرصون من خلالها على تقديم الأفضل للمجتمع الذي يعيشون فيه، وتسعى الجهات الحكومية لمساندة مثل هذه المبادرات المجيدة، حيث تعد مبادرة نهتم من ضمن المبادرات الـ 84 المدعومة من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب، لهذا العام.