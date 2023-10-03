تفاعل كبير فـي اليوم العماني للنشاط البدني بمحافظة شمال الباطنة

صحار ـ من يحيى بن سالم المعمري:

احتفلت المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة باليوم العماني للنشاط البدني تحت شعار صحتي في لياقتي وبدعم من شركة أوارك وبالتعاون مع مؤسسة نغم وبمشاركة واسعة من أفراد ومؤسسات المجتمع من القطاعين الحكومي والخاص، وأتى تنظيم الفعالية لتحقيق أهداف وزارة الثقافة والرياضة والشباب لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة وعلاقتها بالصحة البدنية والنفسية وتوسيع نطاق مشاركة فئات المجتمع في عدد من الرياضات ، شارك في الفعالية مدارس العهد الزاهر والحكمة والهمبار والكرامة والإشراق والجدارة ومدرسة صحار للبنين والمدرسة الهندية بصحار، كما شارك في الفعالية كل من جامعة صحار ومركز الوفاء الاجتماعي وجمعية المرأة العمانية بصحم، وحظيت الفعالية بتعاون من مستشفى بدر السماء الطبي وشركة جبال مزون ومخبز وحلويات زوادة . أقيم في الفترة الصباحية العديد من الألعاب الترفيهية والمسابقات الرياضية من تقديم محمد المقبالي من مؤسسة نغم والتي تفاعل معها طلبة المدارس المشاركة في هذا اليوم، كما تضمن البرنامج الصباحي ألعاب كرة السلة وكرة الريشة الطائرة ورياضة المشي للنساء ومشاركة محمود أمبوعلي مساعد مدرب منتخب كرة السلة، وفي الفترة المسائية أقيمت مباريات كرة السلة وكرة الطاولة لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة ورياضة المشي في المضمار وكرة السلة والسباحة واللياقة البدنية للنساء، وتجول المشاركون في الركن المصاحب لمستشفى بدر السماء الطبي، وفي الختام تم تكريم المؤسسات المشاركة والداعمة وتكريم الأفراد المشاركين بحضور خليفة بن سيف العيسائي مستشار الهيئات الخاصة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب وخليفة بن محمد البلوشي المدير العام المساعد للمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بشمال الباطنة.. من جانبها قالت فاطمة بنت راشد الفزارية المديرة المساعدة للأنشطة الرياضية والشبابية بالمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة إن اليوم العماني للنشاط البدني يساهم في ترسيخ مفهوم الرياضة المجتمعية من خلال توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في مختلف الأنشطة الرياضية ولكافة الأعمار والفئات السنية، كما أشارت إلى أن لجنة الفعاليات في هذا اليوم حرصت على تنفيذ الفعاليات الرياضية في أكثر من موقع وذلك لتحقيق أكبر مشاركة مجتمعية لمختلف الفئات، حيث توزعت الأنشطة والفعاليات في كل من حديقة صحار العامة والمضمار وصالات المجمع الرياضي بصحار .